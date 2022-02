Piano Innovatec | nel 2024 Ebit di 38 mln e ricavi di 405 mln

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Milano, 3 feb. (Adnkronos) - Undi 38 milioni di euro nel, unda di 55 milioni edi 405 milioni, più che raddoppiati rispetto al 2020. Sono alcuni degli obiettivi diindicati nel nuovoindustriale al. In particolare l'azienda prevede un Cagr 2021-del 22%, attraverso la crescita organica, l'ampliamento dei servizi end-to-end e lo sviluppo Ee trainato dalle incentivazioni del Pnrr, mentre il settore dell'economia circolare punterà a sviluppare filiere di recupero ed impiantistica innovativa dedicata al recupero di materia ed energia in specifici verticali. Idel business dei Servizi ambientali ed economia circolare sono previsti attestarsi a circa 205 milioni, in aumento del 28%, ...