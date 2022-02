Oltre 100 morti in Rsa Torino: 7 indagati per frode (Di giovedì 3 febbraio 2022) La Guardia di Finanza di Torino ha denunciato una frode nelle pubbliche forniture perpetrata durante l'emergenza sanitaria nella prima ondata pandemica. Sette gli indagati tutti componenti dell'intero ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 3 febbraio 2022) La Guardia di Finanza diha denunciato unanelle pubbliche forniture perpetrata durante l'emergenza sanitaria nella prima ondata pandemica. Sette glitutti componenti dell'intero ...

Advertising

LaStampa : Covid: oltre 100 morti nelle Rsa a Torino, 7 indagati per frode - Marcozanni86 : Oggi su #Repubblica, disquisendo di #recoveryfund, si dice che l'Italia 'ha sottoscritto un mutuo da oltre 100 mili… - reportrai3 : Una truffa che ha coinvolto cardinali, monsignori e spregiudicati uomini d'affari. L'acquisto del palazzo di Londra… - smilypapiking : RT @GabrieleIuvina1: Una contraddizione in termini. Prima non vuole il nucleare e gas e poi chiede uno scostamento di bilancio (dopo averne… - Andrea80821276 : RT @LaStampa: Covid: oltre 100 morti nelle Rsa a Torino, 7 indagati per frode -