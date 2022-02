Olimpiadi Pechino 2022, italiani in gara il 4 febbraio: orari gare, programma, tv, streaming (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il Giorno 0 della XXIV edizione delle Olimpiadi Invernali arriverà domani, venerdì 4 febbraio, quando ci sarà la Cerimonia d’Apertura: non si assegneranno titoli, ma ci sarà spazio, tra prove e gare ufficiali, per altri 15 azzurri, impegnati tra curling misto, slittino, salto con gli sci, sci alpino e pattinaggio di figura. Le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 saranno trasmesse in tv in abbonamento su Eurosport 1 ed Eurosport 2 ed in streaming in abbonamento su discovery+ ed Eurosport Player, mentre la trasmissione in chiaro in tv sarà affidata a Rai 2 e Rai Sport + HD, con lo streaming gratuito fruibile su Rai Play. CALENDARIO E italiani IN gara Olimpiadi INVERNALI Pechino ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il Giorno 0 della XXIV edizione delleInvernali arriverà domani, venerdì 4, quando ci sarà la Cerimonia d’Apertura: non si assegneranno titoli, ma ci sarà spazio, tra prove eufficiali, per altri 15 azzurri, impegnati tra curling misto, slittino, salto con gli sci, sci alpino e pattinaggio di figura. LeInvernali disaranno trasmesse in tv in abbonamento su Eurosport 1 ed Eurosport 2 ed inin abbonamento su discovery+ ed Eurosport Player, mentre la trasmissione in chiaro in tv sarà affidata a Rai 2 e Rai Sport + HD, con logratuito fruibile su Rai Play. CALENDARIO EININVERNALI...

Eurosport_IT : Finalmente. Ci siamo. ?? Cominciano le Olimpiadi anche per i colori azzurri, sul ghiaccio con Amos Mosaner e Stefani… - Eurosport_IT : ???? Albertville, 1992 Alberto Tomba vince il suo terzo oro olimpico trionfando nello slalom gigante, bissando così… - RaiNews : Il messaggio del pontefice agli atleti in partenza per le Olimpiadi di Pechino: 'E' per voi un'esperienza unica di… - zazoomblog : LIVE Italia-Svizzera curling misto Olimpiadi Pechino in DIRETTA: 5-3 gli azzurri strappano la mano! - #Italia-Sviz… - ivano8874 : RT @RaiPlay: ?? BUONA LA PRIMA! ???? L'esordio olimpico a #Beijing2022 nel doppio misto di #curling è molto dolce per l'Italia contro team U… -