Novità tagli di capelli inverno 2022, è in voga il bob ringiovanente di Luisa Ranieri (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ultimamente Luisa Ranieri ha rinnovato il suo look e ha realizzato un nuovo taglio di capelli. Più precisamente l'attrice ha scelto un bob pari. Questo hairstyle è perfetto per avere sempre un look molto glamour e inoltre ringiovanisce il viso all'istante. Tendenze tagli capelli inverno 2022 La lunghezza del caschetto sfoggiato recentemente da Luisa Ranieri arriva leggermente sotto il mento. Per completare il tutto, l'attrice ha abbinato un ciuffo che le regala un look molto misterioso e sensuale. Luisa ha realizzato uno styling molto naturale, voluminoso e con la riga laterale. L'attrice ha mantenuto la sua tonalità naturale e ha aggiunto alcune schiariture solamente sulle punte.

