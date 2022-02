Milan | Gabbia | «Felicissimo del rinnovo Su Kjaer e Romagnoli…»

(Di venerdì 4 febbraio 2022)ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali deldopo ilsottoscritto fino al 30 giugno del 2026 Matteo, dopo ilcon il, ha parlato ai microfono ufficiali del club. Le sue dichiarazioni: SUL: «Sonoper aver allungato il mio contratto con questa società gloriosa, sono davvero felice e consapevole che questa storia sarà bellissima e durerà ancora per qualche anno». SUE ROMAGNOLI: «Simon è stato molto importante perché fa il mio stesso ruolo e come lui anche Alessio. Sono due figure che per me sono sempre state molto importanti. Sia nelle partite positive sia nelle partite meno positive hanno sempre avuto una parola di conforto e di aiuto, un consiglio che mi ha ...

Dopo il rinnovo di Gabbia fino al 2026, il Milan continua a lavorare sui contratti da prolungare. In queste ore è stata trovata un'intesa di massima per il rinnovo di Ismael Bennacer: il centrocampista algerino firmerà