Meteo weekend 4-6 febbraio 2022: tempo variabile sull’Italia (Di giovedì 3 febbraio 2022) , tra nuvole, pioggia e sprazzi di sole. Le previsioni aggiornate. Stiamo per entrare nel primo weekend di febbraio 2022. Stanno per iniziare le Olimpiadi invernali di Pechino, con inaugurazione venerdì 4 febbraio, mentre il Festival di Sanremo entrerà nel vivo delle serate finali. In questo weekend avremo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 3 febbraio 2022) , tra nuvole, pioggia e sprazzi di sole. Le previsioni aggiornate. Stiamo per entrare nel primodi. Stanno per iniziare le Olimpiadi invernali di Pechino, con inaugurazione venerdì 4, mentre il Festival di Sanremo entrerà nel vivo delle serate finali. In questoavremo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

ReteMeteoAmator : #METEO #WEEKEND Ecco cosa ci attende in questo fine settimana. Se speravate in una fase più ? instabile, niente d… - arpatoscana : RT @flash_meteo: Venerdì alle 15:00 #direttameteo dal LaMMA per uno sguardo al meteo #weekend e oltre. Il persistere dell'alta pressione a… - Mafara72 : RT @flash_meteo: Venerdì alle 15:00 #direttameteo dal LaMMA per uno sguardo al meteo #weekend e oltre. Il persistere dell'alta pressione a… - flash_meteo : Venerdì alle 15:00 #direttameteo dal LaMMA per uno sguardo al meteo #weekend e oltre. Il persistere dell'alta pres… - ilmeteoit : #Meteo: #Venerdì tornano le #PIOGGE. E per il #WEEKEND la #PREVISIONE è #CAMBIATA! -