Malinovskyi carica l’Atalanta | “Possiamo fare di meglio grazie al nostro gioco”

Leggi su webmagazine24

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Tramite il canale Youtube del, ha rilasciato qualche dichiarazione il trequartista nerazzurro Ruslan: tra obiettivi e tanta voglia dibene. Le parole di Ruslan“Vogliamo andare al massimo in tutte e tre le competizioni. L’anno scorso siamo arrivati in finale di Coppa Italia, anche sedivisto il risultato L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Finalmente si riparte: Atalanta, obiettivo stare tra le grandi (e migliorarsi con grande ambizione) Il sogno realizzato di Piccoli: segnare con la maglia del(ora è tempo di volare) Atalanta-Torino, il doppio ex Bianchi: “Si prospetta un grande match” ...