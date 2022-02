Mahmood e Blanco | nel video di Brividi i look che li rendono i candidati ideali a rappresentare l’Italia all' Eurovision 2022

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 3 febbraio 2022) In Italia fervono i lavori per l’organizzazione dell', una manifestazione importante per l’industria dell’intrattenimento e della moda che è stata presa molto seriamente. Il Festival di Sanremo serve anche da preselezione ufficiale per scegliere il candidato italiano e, come ogni anno, i media spargono fiumi di inchiostro cartaceo e digitale sui concorrenti, le loro canzoni e tutto ciò che accade dietro le quinte. Quest’anno c’è anche una rappresentanza internazionale, grazie alla presenza della cantante spagnola Ana Mena, in gara con la canzone Duecentomila Ore che ha già sollevato alcune polemiche nel suo paese per non essersi esibita in Spagna. Polemiche a parte, le prime giornate del Festival hanno mostrato il potenziale di alcuni possibilialla 66esima edizione dell’Song Contest ...