La Serbia: "I test Covid di Djokovic erano regolari" - Per la Serbia il tennista Djokovic non ha presentato certificati falsi. - La Serbia chiude il caso Djokovic: 'Non falsificati i test Covid'

...invece in una nota dell'ufficio del pubblico ministero della. Sono stati eseguiti diversi controlli. È stato stabilito che Novak Djokovic è stato testato più volte e che i certificati dei......PCR presentati in Australia ROMA - "ICovid - 19 di Novak Djokovic presentati in Australia erano regolari". E' quanto si legge in una nota dell'ufficio del pubblico ministero della. ...Mercoledì i pubblici ministeri della Serbia hanno respinto le accuse secondo cui Novak Djokovic avrebbe utilizzato un falso test positivo per Covid-19 per cercare di entrare in Australia e competere ..."I test Covid-19 di Novak Djokovic presentati in Australia erano regolari". E' quanto si legge in una nota dell'ufficio del pubblico ministero della Serbia. Diversi media internazionali ...