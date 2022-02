La principessa Charlene sfigurata per un intervento di chirurgia estetica

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Ladopo il rientro a Monaco coperta dalla mascherina, nessuna foto.Finche non salterà fuori la verità, le voci si rincorreranno. La storia dellatristedi Monaco appassiona tutti anche fuori dai confini del principato. Lei è letteralmente sparita e a ricordarla restano le immagini malinconiche dei suoi bambini Jacques e Gabriella

infoitcultura : Charlene di Monaco, la principessa con il volto sfigurato? Cosa sta emergendo - MediasetTgcom24 : La principessa Charlene sfigurata? Voci su un intervento di chirurgia estetica… #grimaldi #alberto #monaco… - CronacaSocial : Charlene di Monaco compie 44 anni: il triste compleanno della principessa ?? - VanityFairIt : L'ultimo gossip arriva dalla Spagna: la principessa sarebbe stata operata a Dubai con risultati imprevisti. E per q… - VanityFairIt : L'ultimo gossip arriva dalla Spagna: la principessa sarebbe stata operata a Dubai con risultati imprevisti. E per q… -

Il mistero dell'assenza dellasi arricchisce di un nuovo capitolo. Sua Altezza Serenissima è ancora ricoverata nella clinica svizzera Kusnacht Practice e, fa sapere Palazzo Grimaldi , "la convalescenza?...La situazione delladi Monaco ha sollevato teorie di ogni tipo, tra le quali quella di un intervento chirurgico andato per il verso sbagliato. Ma la bellissimadi Monaco, stando a queste ...Il motivo del ricovero Negli ultimi giorni pare che la principessa sia ricoverata in una clinica svizzera, ma il motivo per il quale sia ricoverata è ancora un mistero. Stando alle ultime ...Il mistero dell’assenza della principessa Charlene si arricchisce di un nuovo capitolo. Sua Altezza Serenissima è ancora ricoverata nella clinica svizzera Kusnacht Practice e, fa sapere Palazzo ...