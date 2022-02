Infortunio Bernardeschi | le ultime sulle condizioni dello juventino

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 3 febbraio 2022): ledal JTC a tre giorni dalla ripresa del campionato. Ledell’esterno A causa di un affaticamento muscolare, Federicoha svolto un programma di lavoro differenziato che proseguirà fino al termine della settimana in corso. Lo ha comunicato due giorni fa la Juventus nel consueto report dalla Continassa. L’esterno bianconero sta proseguendo il lavoro personalizzato ed è in forte dubbio per Juventus Verona. Si va dunque verso il forfait per la ripresa del campionato. L'articolo proviene da Calcio News 24.