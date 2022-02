Eriksen, dalla Fifa nessun divieto di giocare i Mondiali (Di giovedì 3 febbraio 2022) Christian Eriksen riceverà il via libera dalla Fifa per giocare ai Mondiali del 2022 in Qatar secondo quanto riporta il quotidiano The Times, spiegando che l’organo di governo del calcio mondiale chiederà a tutti i giocatori selezionati per il torneo di sottoporsi a screening per identificare potenziali problemi cardiaci, ma non impedirà a Eriksen di scendere in campo. Il calciatore, tornato a giocare dopo l’arresto cardiaco che lo ha colpito lo scorso giugno giocherà con il defibrillatore sottocutaneo, per prevenire qualsiasi problema. I regolamenti della Coppa del Mondo Fifa prevedono che ogni paese debba confermare che tutti i giocatori sono stati sottoposti a valutazione medica, incluso uno screening cardiaco. Sottolineando che qualsiasi ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 3 febbraio 2022) Christianriceverà il via liberaperaidel 2022 in Qatar secondo quanto riporta il quotidiano The Times, spiegando che l’organo di governo del calcio mondiale chiederà a tutti i giocatori selezionati per il torneo di sottoporsi a screening per identificare potenziali problemi cardiaci, ma non impedirà adi scendere in campo. Il calciatore, tornato adopo l’arresto cardiaco che lo ha colpito lo scorso giugno giocherà con il defibrillatore sottocutaneo, per prevenire qualsiasi problema. I regolamenti della Coppa del Mondoprevedono che ogni paese debba confermare che tutti i giocatori sono stati sottoposti a valutazione medica, incluso uno screening cardiaco. Sottolineando che qualsiasi ...

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie La FIFA non impedirà a Eriksen di giocare i Mondiali: Christian Eriksen riceverà il via libera… - internazionaleL : @FFunesto @diegodragoni85 @FrancescaCphoto Col bomber sei uscito fuori dalla Champions con la sua capoccia e hai pe… - news24_inter : Nuovo numero di maglia per #Eriksen ???? - riccardo_n10 : #Eriksen | Dalla paura di tutt’Europa, all’approdo al #Brentford : gli otto mesi intensi dell’ex #Tottenham ?? - ansacalciosport : Dalla morte in campo alla Premier, la seconda vita di Eriksen . Danese ex Inter al Brentford, 'non vedo l'ora di g… -