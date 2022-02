“Dovevo andare al Napoli, saltò tutto per i diritti d’immagine”, la confessione a distanza di anni! (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il dirigente Gian Paolo Montali ha espresso alcune parole, in particolare su Spalletti e la società del Napoli, ai microfoni di Radio Marte. Di seguito le sue parole: “Spalletti? L’ho conosciuto quando lavoravo alla Juventus, poi però quando sono andato alla Roma lui se n’era andato da pochi mesi. Me l’ha rinfacciato, perché mi ha detto che se fossi arrivato prima forse sarebbe rimasto ancora alla Roma. Ha un debito nei miei confronti: avevamo fatto una scommessa, una vacanza con le famiglie, promessa non mantenuta. Quando lo vedrò glielo ricorderò. Divido le categorie di allenatori in tre: i bravi che non vincono, quelli che vincono saltuariamente e i vincenti. Spalletti ha vinto tanto sia con la Roma che con lo Zenit, fa parte dei vincenti. Certamente gli mancano il campionato e la Champions League ma è giovane, c’è tempo. Lo osservo sempre con molta curiosità, ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il dirigente Gian Paolo Montali ha espresso alcune parole, in particolare su Spalletti e la società del, ai microfoni di Radio Marte. Di seguito le sue parole: “Spalletti? L’ho conosciuto quando lavoravo alla Juventus, poi però quando sono andato alla Roma lui se n’era andato da pochi mesi. Me l’ha rinfacciato, perché mi ha detto che se fossi arrivato prima forse sarebbe rimasto ancora alla Roma. Ha un debito nei miei confronti: avevamo fatto una scommessa, una vacanza con le famiglie, promessa non mantenuta. Quando lo vedrò glielo ricorderò. Divido le categorie di allenatori in tre: i bravi che non vincono, quelli che vincono saltuariamente e i vincenti. Spalletti ha vinto tanto sia con la Roma che con lo Zenit, fa parte dei vincenti. Certamente gli mancano il campionato e la Champions League ma è giovane, c’è tempo. Lo osservo sempre con molta curiosità, ...

