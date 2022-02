Djokovic al presidente serbo: 'Non mi sono sentito solo. Sull'Australia darò la mia versione' (Di giovedì 3 febbraio 2022) "Evento sfortunato": nell'incontro con il presidente serbo Aleksandar Vucic, il numero 1 del mondo Novak Djokovic ha descritto così la sua detenzione e la deportazione dall'Australia per non aver ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 3 febbraio 2022) "Evento sfortunato": nell'incontro con ilAleksandar Vucic, il numero 1 del mondo Novakha descritto così la sua detenzione e la deportazione dall'per non aver ...

