Covid oggi Calabria, 2.215 contagi e 8 morti: bollettino 3 febbraio (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.215 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 3 febbraio. Si registrano inoltre altri 8 morti. 12.445 i tamponi effettuati), +1.690 i guariti, il totale dei decessi nella regione è di 1.913. Il bollettino, inoltre, registra +517 attualmente positivi, -6 ricoveri (per un totale di 404) e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 22). L'articolo proviene da Italia Sera.

