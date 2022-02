'Cieco totale' ma partecipa ad una rissa in strada schivando e dando pugni: gli sequestrano 60mila euro (Di giovedì 3 febbraio 2022) Un ragazzo di 31 anni di Verona ma residente a Crotone percepiva la pensione di invalidità per cecità totale, ma ha preso parte a una rissa vicino all'ospedale della città calabrese. Grazie all'... Leggi su leggo (Di giovedì 3 febbraio 2022) Un ragazzo di 31 anni di Verona ma residente a Crotone percepiva la pensione di invalidità per cecità, ma ha preso parte a unavicino all'ospedale della città calabrese. Grazie all'...

