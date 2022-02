Borsa: Milano chiude in calo, - 1,09% (Di giovedì 3 febbraio 2022) Piazza Affari ha chiuso la seduta in ribasso. L'indice Ftse Mib ha ceduto l'1,09% a 27.088 punti. . 3 febbraio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 3 febbraio 2022) Piazza Affari ha chiuso la seduta in ribasso. L'indice Ftse Mib ha ceduto l'1,09% a 27.088 punti. . 3 febbraio 2022

Advertising

Agenzia_Ansa : Borsa, l'Europa è debole in attesa delle decisioni della Bce anche sui tassi di interesse. Amsterdam è per ora la B… - zazoomblog : Borsa: Europa debole nel finale con Wall Street Milano - 1% - #Borsa: #Europa #debole #finale - MARCO1356662232 : DA MIA BOTTIGLIETTA D'ACQUA ACQUISTATA.. CREDITI X FARE IMPRESA.. PERCENTUALI E-TORO BORSA MILANO.. I COMPUTERS SEG… - Giusepp17413380 : RT @Agenzia_Ansa: Borsa, l'Europa è debole in attesa delle decisioni della Bce anche sui tassi di interesse. Amsterdam è per ora la Borsa p… -