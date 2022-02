Bollette, Comuni in allarme. Il sindaco di Castione: “Solo per il metano 42mila euro in più” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il caro Bollette non colpisce Solo famiglie e imprese: anche i Comuni devono farci i conti. A preoccupare sono le spese correnti, in aumento con le utenze di luce, gas e non Solo: migliaia di euro – in alcuni casi centinaia di migliaia – in più da pagare. Con tutte le difficoltà che ne conseguono. Il sindaco di Castione della Presolana, Angelo Migliorati, si sfoga sui social. “Mi è arrivata la richiesta degli uffici comunali di prevedere in bilancio l’incremento per i costi del metano (ancora non hanno fatto i conti per l’ incremento dei costi dell’energia elettrica) – scrive -. Si passa da una spesa prevista di 111.500 euro annui ad un conto presunto di 153.800 euro. Un incremento di 42.300 euro, pari ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il caronon colpiscefamiglie e imprese: anche idevono farci i conti. A preoccupare sono le spese correnti, in aumento con le utenze di luce, gas e non: migliaia di– in alcuni casi centinaia di migliaia – in più da pagare. Con tutte le difficoltà che ne conseguono. Ildidella Presolana, Angelo Migliorati, si sfoga sui social. “Mi è arrivata la richiesta degli uffici comunali di prevedere in bilancio l’incremento per i costi del(ancora non hanno fatto i conti per l’ incremento dei costi dell’energia elettrica) – scrive -. Si passa da una spesa prevista di 111.500annui ad un conto presunto di 153.800. Un incremento di 42.300, pari ...

