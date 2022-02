Azzurrini già grandi negli ITF junior

(Di giovedì 3 febbraio 2022) De Michele, Corsaro e Greco in semifinale a Giza, emulati da Clivio a Nairobi. E a Szczecin c’è Cadenasso nei quarti

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Azzurrini già

FIT

In questo stadio, la Nazionale hagiocato quattro volte, ottenendo due vittorie e due pareggi. Glisono al secondo posto in classifica, ad una sola lunghezza dalla Svezia capolista, ma ...Glitornano alo stadio "Nereo Rocco" di Trieste. La selezione Under 21 affronterà martedì 29 ... Seiregistrato o abbonato? ACCEDI Questo articolo è riservato a chi ha un abbonamento Tutti ...