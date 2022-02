Ascolti TV | dati Auditel di ieri | mercoledì 2 febbraio 2022

(Di giovedì 3 febbraio 2022)TV: idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la seconda serata del Festival di Sanremoha totalizzato 13572 spettatori (55.28% di share) nella prima parte e 7284 (57.33%) nella parte finale, per una media di 11320 spettatori (55.8%). Il film Polvere di Stelle su Canale5 ha conquistato in media 701 spettatori (share 3.35%). Il programma Le Iene Presentano: due anni di Covid su Italia1 ha realizzato 772 spettatori (4.20%); su Rai2 lo speciale Vitti d’arte, Vitti d’amore ha portato a casa una media di 368 spettatori (1.41%), mentre la puntata di Chi l’ha visto? Speciale su ...

...tv in prime time di ieri mercoledì 2 febbraio 2022 manterranno il livello altissimo dell'esordio con oltre il 54% di share? L'articolo sarà aggiornato dopo le 10 con la comunicazione dei...La consuetudine Mediaset di interrompere la normale programmazione nella settimana di Sanremo è in uso da molti anni e ha dunque "influenzato" ianche delle precedenti edizioni del Festival. ...Il Festival di Sanremo 2022 è sempre più seguito. I dati di ascolto certificano un boom di ascolti anche per la seconda serata, in crescita rispetto ai numeri da record già segnalati per la serata ...Ascolti TV Sanremo 2022 – Ieri sera, mercoledì 2 febbraio, è andata in onda la seconda serata del Festival della Musica Italiana condotta da Amadeus con la partecipazione di Lorena Cesarini al suo ...