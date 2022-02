Ariston in piedi per Cesare Cremonini: show, eleganza ed emozione. E si congeda con "50 Special" (Di giovedì 3 febbraio 2022) Cesare Cremonini è il primo super ospite della terza serata di Sanremo. «Non era mai stato al Festival in vent'anni di carriera» ha detto fiero Amadeus, che è... Leggi su ilmattino (Di giovedì 3 febbraio 2022)è il primo super ospite della terza serata di Sanremo. «Non era mai stato al Festival in vent'anni di carriera» ha detto fiero Amadeus, che è...

Advertising

rtl1025 : ???? 'Vespe truccate anni '60 Girano in centro sfiorando i 90 Rosse di fuoco, comincia la danza Di frecce con dietro… - RaiRadio2 : ??Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto ai piedi Se hai una Vespa Special che ti toglie i problemi ?? ??… - plvisetumbra : RT @universoalice: il teatro ariston in piedi per l’anniversario della morte di falcone e borsellino. #Sanremo2022 - ariascontrosa : RT @universoalice: il teatro ariston in piedi per l’anniversario della morte di falcone e borsellino. #Sanremo2022 - carmeladascoli1 : RT @universoalice: il teatro ariston in piedi per l’anniversario della morte di falcone e borsellino. #Sanremo2022 -