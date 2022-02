Alex Zanardi - Completato un nuovo ciclo di cure a Ravenna (Di giovedì 3 febbraio 2022) Alex Zanardi ha Completato un nuovo ciclo di cure e ha una carica immensa. Dopo le dichiarazioni della moglie Daniela, rilasciate il dicembre scorso in un'intervista, nuove notizie incoraggianti filtrano sul conto dell'ex pilota: a riportarle è il Corriere di Romagna. In primavera un'altra tappa. Vittima nel giugno 2020 di un grave incidente con la sua handbike e da tempo impegnato in un faticoso e delicato percorso riabilitativo, Zanardi si è sottoposto a fisioterapia presso il centro iperbarico di Ravenna, portando a termine la prima sessione del programma, che l'atleta dovrebbe ultimare nei prossimi mesi tornando nella struttura per un secondo e più breve ciclo di cure. cure che, stando a quanto ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 3 febbraio 2022)haundie ha una carica immensa. Dopo le dichiarazioni della moglie Daniela, rilasciate il dicembre scorso in un'intervista, nuove notizie incoraggianti filtrano sul conto dell'ex pilota: a riportarle è il Corriere di Romagna. In primavera un'altra tappa. Vittima nel giugno 2020 di un grave incidente con la sua handbike e da tempo impegnato in un faticoso e delicato percorso riabilitativo,si è sottoposto a fisioterapia presso il centro iperbarico di, portando a termine la prima sessione del programma, che l'atleta dovrebbe ultimare nei prossimi mesi tornando nella struttura per un secondo e più brevediche, stando a quanto ...

