Whoopi Goldberg : l'animatrice suspendue deux semaines après ses propos sur l'Holocauste (Di mercoledì 2 febbraio 2022) ABC a décidé d'agir. après les propos polémique de Whoopi Goldberg au sujet de l'Holocauste, la chaîne a annoncé avoir pris la décision de la suspendre pendant deux semaines. Même si la comédienne avait rapidement présenté ses excuses, la présidente d'ABC, a estimé que ce n'était pas suffisant. "Avec effet immédiat, je suspends Whoopi Goldberg pour deux semaines après ses commentaires mal avisés et préjudiciables", a-t-elle indiqué dans un communiqué publié sur un compte Twitter de la chaîne. Pendant deux semaines donc, la comédienne n'animera pas son émission The View. C'est d'ailleurs sur ce plateau qu'elle a provoqué une vive polémique en ...

