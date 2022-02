Uomini e Donne, Maria De Filippi nella bufera, Isabella Ricci l’accusa “Lei è …” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Chi segue Uomini e Donne con costanza e passione conoscerà sicuramente Isabella Ricci. Stiamo nello specifico parlando di una delle dame del trono over più volte finita al centro di critiche e polemiche. La donna, considerata da molti la rivale di Gemma Galgani all’interno del celebre programma di Canale 5, ha recentemente rilasciato un’intervista a PiùDonna.it e non ha perso l’occasione per fare delle particolari rivelazioni su Maria De Filippi e su quanto sia rimasta delusa da quest’ultima. Ma, quali sono state di preciso le sue parole? Isabella Ricci delusa da Maria De Filippi Bella, intelligente e ricca di fascino. Queste sono alcune delle caratteristiche principali che contraddistinguono Isabella ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Chi seguecon costanza e passione conoscerà sicuramente. Stiamo nello specifico parlando di una delle dame del trono over più volte finita al centro di critiche e polemiche. La donna, considerata da molti la rivale di Gemma Galgani all’interno del celebre programma di Canale 5, ha recentemente rilasciato un’intervista a PiùDonna.it e non ha perso l’occasione per fare delle particolari rivelazioni suDee su quanto sia rimasta delusa da quest’ultima. Ma, quali sono state di preciso le sue parole?delusa daDeBella, intelligente e ricca di fascino. Queste sono alcune delle caratteristiche principali che contraddistinguono...

Advertising

Agenzia_Ansa : Afghanistan, riaprono le università pubbliche in alcune province, ammesse anche le donne ma in aule separate dagli… - PagliariniSte : Ieri da Montecitorio sono andato via con una immagine: i senatori a vita Liliana Segre, Elena Cattaneo e Renzo Pian… - ItalyMFA : Congratulazioni e auguri al Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella da tutte le donne e gli uomini della Far… - ADFeminist : RT @Rewritersmag: Cosa è il #glassceiling? Si tratta di un soffitto di cristallo che va distrutto. Ma va fatto insieme agli uomini che cr… - PrinceDavid_BEL : @cussiddu Se ogni sacrosanto giorno sono in top trend orrori come Uomini&Donne o Beautiful, scusate ma Sanremo è il male minore... -