Ucraina, "monitoriamo di routine navi russe vicine ad acque Nato" (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – "Le forze dell'Alleanza monitorano di routine le navi della Marina russa che navigano vicino alle acque della Nato". Lo afferma un funzionario Nato all'Adnkronos, commentando l'immagine satellitare che ritrae una squadra navale russa navigare a sud-est della Sicilia e diretta verso la Grecia, ma seguita dalla HNoMS Fridtjof Nansen, una fregata della Marina norvegese che è la vedetta avanzata della task force guidata dalla portaerei americana Truman. Le navi che partecipano all'esercitazione Neptune Strike 2022 continuano le loro attività di pattugliamento nel Mediterraneo, aggiunge la fonte, sottolineando come ciò evidenzi "l'abilità della Nato di integrare le capacità marittime di fascia alta di un gruppo d'attacco di ...

