Tra Maneskin, Colapesce e Dimartino Sanremo ci riporta al 2021 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La prima puntata del Festival di Sanremo 2022 si chiude alle 1.10 di notte, come da scaletta. La cerimonia è filata liscia, nessun intoppo, pochi i brividi: Achille Lauro scalzo sul palco dell'Ariston (la scenografia è nuova ed è stata appena montata, sai i chiodi che poi dopo in camerino si sarà dovuto togliere dai talloni?), la stecca di Massimo Ranieri, Giusy Ferreri che a mezzanotte sul palco dell'Ariston un attimo prima di cantare tossisce due volte (Omicron?). Ornella Muti (che in conferenza stampa ci ha tenuto a dire che lei non distribuisce canne nel backstage, facendo così pentire gli autori di averla invitata visto che il motivo era solo quello) si è dimenticata di togliersi gli occhiali prima di entrare sul palco; ovviamente poi non li ha più tolti e il gesto verrà rivendicato/equivocato come atto volontario e sdoganamento del presbitismo a ...

