Tinto Brass: "L'incontro con Monica Vitti tra i più fortunati della mia vita, aveva un talento eccezionale" (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Milano, 2 feb. (Adnkronos) - "L'incontro con Monica è stato senza dubbio uno dei più fortunati della mia vita, anche perché grazie a lei conobbi sul set Michelangelo Antonioni, l'unico tra i registi a me contemporanei, oltre a Fellini e Rossellini con cui ho avuto un vero rapporto di amicizia. Le dicevano che a causa della sua voce roca non sarebbe mai diventata un‘attrice, invece per il suo talento eccezionale non sarà mai dimenticata". Tinto Brass ricorda così con l'Adnkronos la grande attrice Monica Vitti, scomparsa oggi all'età di 90 anni. Il maestro dell'eros italiano, 89 anni il prossimo marzo, diresse l'attrice in ‘Disco Volante', pellicola del 1964 che usa il tema ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Milano, 2 feb. (Adnkronos) - "L'conè stato senza dubbio uno dei piùmia, anche perché grazie a lei conobbi sul set Michelangelo Antonioni, l'unico tra i registi a me contemporanei, oltre a Fellini e Rossellini con cui ho avuto un vero rapporto di amicizia. Le dicevano che a causasua voce roca non sarebbe mai diventata un‘attrice, invece per il suonon sarà mai dimenticata".ricorda così con l'Adnkronos la grande attrice, scomparsa oggi all'età di 90 anni. Il maestro dell'eros italiano, 89 anni il prossimo marzo, diresse l'attrice in ‘Disco Volante', pellicola del 1964 che usa il tema ...

Advertising

kkzoel : @aAnnanka @Cambiacasacca Ma quali alieni! Siete solo repressi… – Il disco volante (veneto) di Tinto Brass?! - TV7Benevento : Tinto Brass: 'L'incontro con Monica Vitti tra i più fortunati della mia vita, aveva un talento eccezionale' -… - Reloadedmaxxxi : RT @DDetusc: Ornella Muti puoi anche calpestarmi non c’è alcunissimo problema basta che non ti togli quegli occhiali da professoressa in un… - leviedelcinema : È morta @monica.vitti_. A #leviedelcinema, con la Vitti protagonista, sono stati proiettati negli anni le versioni… - DDetusc : Ornella Muti puoi anche calpestarmi non c’è alcunissimo problema basta che non ti togli quegli occhiali da professo… -