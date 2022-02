Svincolo Anas per Aranova, Severini: “Traguardo importante. Finalmente ascoltate le esigenze della cittadinanza” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Fiumicino – “Oggi è un giorno importante, Finalmente finisce l’incubo per i cittadini di Aranova: questa mattina, 02 febbraio 2022, è stato aperto il tratto provvisorio di via Arturo Pompeati Luchini. I residenti potranno dire basta ai 12 chilometri che erano costretti a percorre per tornare a casa, facendo un giro assurdo che non era più sopportabile”. Così, in una nota stampa, Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme. “Da oggi – spiega il Capogruppo – il tragitto sarà semplificato: chi arriva da Roma dovrà percorrere l’Aurelia, uscire al bivio di Testa di Lepre, percorrere via Pompeati Luchini per poi entrare ad Aranova. Solo il tratto interessato dai lavori di Anas è a senso unico di marcia, a salire. Mentre il resto del percorso, sia in ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Fiumicino – “Oggi è un giornofinisce l’incubo per i cittadini di: questa mattina, 02 febbraio 2022, è stato aperto il tratto provvisorio di via Arturo Pompeati Luchini. I residenti potranno dire basta ai 12 chilometri che erano costretti a percorre per tornare a casa, facendo un giro assurdo che non era più sopportabile”. Così, in una nota stampa, Roberto, capogruppolista civica Crescere Insieme. “Da oggi – spiega il Capogruppo – il tragitto sarà semplificato: chi arriva da Roma dovrà percorrere l’Aurelia, uscire al bivio di Testa di Lepre, percorrere via Pompeati Luchini per poi entrare ad. Solo il tratto interessato dai lavori diè a senso unico di marcia, a salire. Mentre il resto del percorso, sia in ...

