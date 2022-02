Stupra una ragazza ubriaca dentro un'ambulanza: arrestato un paramedico (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Avrebbe abusato dentro un'ambulanza di una studentessa universitaria approfittando della fatto che la ragazza si era sentita male per aver bevuto troppo ad una festa. Un paramedico volontario , ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Avrebbe abusatoun'di una studentessa universitaria approfittando della fatto che lasi era sentita male per aver bevuto troppo ad una festa. Unvolontario , ...

CIDZ_69 : @gerturco E mentre si sprecano FFOO per una simile idiozia, altrove si ruba, si stupra, si ammazza indisturbati. Sa… - Apertamenteape1 : RT @inaki071166: Maschi minorenni che si ubriacano (15 anni che si ubriacano a casa... Genitori non pervenuti) e stuprano una compagna di c… - ERETICO2014 : @donnadimezzo @robecuom Mai generalizzare. Chi stupra o molesta è senza dubbio una merda. Non tutti gli uomini lo fanno però. - inaki071166 : Maschi minorenni che si ubriacano (15 anni che si ubriacano a casa... Genitori non pervenuti) e stuprano una compag… - b4lt0999 : le leggi sono che un uomo stupra una donna ma va tutto bene, ascoltiamo cos ha da dire l uomo -