Siria: ong, razzi a nord di Aleppo, 4 uccisi e 22 feriti (Di mercoledì 2 febbraio 2022) E' di 4 uccisi e 22 feriti il bilancio provvisorio e destinato a salire nelle prossime ore dell'attacco con razzi compiuto oggi contro una zona affollata di civili a nord di Aleppo nella Siria ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 2 febbraio 2022) E' di 4e 22il bilancio provvisorio e destinato a salire nelle prossime ore dell'attacco concompiuto oggi contro una zona affollata di civili adinella...

Advertising

ANSA_med : Siria: Ong, due bambini morti di freddo nel nord-ovest. Ospitati in campo profughi Idlib, da inizio anno 6 bimbi mo… - ANSA_med : Siria: Ong, due bambini morti di freddo nel nord-ovest - Beatric16522218 : RT @P_M_1960: Raid aerei Israeliani sono stati compiuti durante la notte in Siria contro postazioni militari e un deposito di armi degli He… - carmen_distaso : RT @P_M_1960: Raid aerei Israeliani sono stati compiuti durante la notte in Siria contro postazioni militari e un deposito di armi degli He… - AristarcoScann1 : RT @P_M_1960: Raid aerei Israeliani sono stati compiuti durante la notte in Siria contro postazioni militari e un deposito di armi degli He… -

Ultime Notizie dalla rete : Siria ong Siria: ong, razzi a nord di Aleppo, 4 uccisi e 22 feriti Nella notte, il Pkk in Siria ha denunciato attacchi aerei turchi contro una centrale elettrica nel nord - est della Siria e che hanno provocato l'uccisione di 4 persone. L'attacco su al Bab non è ...

Delhi è pronta a lanciare la rupia digitale BANGLADESH Ieri le autorità del Bangladesh hanno respinto il rapporto dell'ong Fortify Rights ... SIRIA Almeno due bambini sono morti nel corso della notte nel campo profughi di Idlib a causa del freddo ...

Siria: ong, razzi a nord di Aleppo, 4 uccisi e 22 feriti - Medio Oriente ANSA Nuova Europa Siria: ong, razzi a nord di Aleppo, 4 uccisi e 22 feriti E' di 4 uccisi e 22 feriti il bilancio provvisorio e destinato a salire nelle prossime ore dell'attacco con razzi compiuto oggi contro una zona affollata di civili a nord di Aleppo nella Siria settent ...

Delhi è pronta a lanciare la rupia digitale Le altre notizie del giorno: negato il visto a un professore americano assunto dall'Università di Hong Kong; a Tonga, rimasta isolata dalla pandemia, con gli aiuti umanitari è a ...

Nella notte, il Pkk inha denunciato attacchi aerei turchi contro una centrale elettrica nel nord - est dellae che hanno provocato l'uccisione di 4 persone. L'attacco su al Bab non è ...BANGLADESH Ieri le autorità del Bangladesh hanno respinto il rapporto dell'Fortify Rights ...Almeno due bambini sono morti nel corso della notte nel campo profughi di Idlib a causa del freddo ...E' di 4 uccisi e 22 feriti il bilancio provvisorio e destinato a salire nelle prossime ore dell'attacco con razzi compiuto oggi contro una zona affollata di civili a nord di Aleppo nella Siria settent ...Le altre notizie del giorno: negato il visto a un professore americano assunto dall'Università di Hong Kong; a Tonga, rimasta isolata dalla pandemia, con gli aiuti umanitari è a ...