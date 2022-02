Scopre tre barattoli sotto un albero con quasi 8 etti di marijuana: caccia al pusher (Di mercoledì 2 febbraio 2022) MONTECASSIANO - quasi ottocento grammi di marijuana nascosti sotto ad un albero, i carabinieri ora sono a caccia dello spacciatore dopo la segnalazione di un cittadino che ha portato al ritrovamento ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 2 febbraio 2022) MONTECASSIANO -ottocento grammi dinascostiad un, i carabinieri ora sono adello spacciatore dopo la segnalazione di un cittadino che ha portato al ritrovamento ...

Advertising

Vdruz : Castelli Romani. La GDF scopre allevamento abusivo di cani e arresta per corruzione tre persone - RobDocTheMedVet : RT @OrtigiaP: E incredibilmente si scopre che ci si infetta molto di più tra chi ha tre dosi; i numeri sono in crescita tra contagiati, osp… - egitto86 : RT @LiveSpinoza: +++ FIORELLO MISURA LA FEBBRE AL PUBBLICO E SCOPRE CHE TRE SPETTATORI IN PRIMA FILA SONO MORTI +++ [@Guli__1979] - AleGhirlanda : RT @LiveSpinoza: +++ FIORELLO MISURA LA FEBBRE AL PUBBLICO E SCOPRE CHE TRE SPETTATORI IN PRIMA FILA SONO MORTI +++ [@Guli__1979] - iorollomaria : RT @LiveSpinoza: +++ FIORELLO MISURA LA FEBBRE AL PUBBLICO E SCOPRE CHE TRE SPETTATORI IN PRIMA FILA SONO MORTI +++ [@Guli__1979] -