Sanremo Bookmaker: le quote premiano gli Uomini (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ieri è andata in onda la prima puntata del Festival di Sanremo dove è stata stilata la prima classifica che premia Mahmood e Blanco. Per i Bookmaker la vittoria finale di Sanremo sarà dalla parte dei cantanti e non delle cantanti. Ma la quota rosa è ampia in questa edizione e potrebbe succedere di tutto. Sveliamo quindi le quote che riguardano gli Uomini e le donne di questo Festival che sta già riscuotendo un enorme successo. Sanremo: cosa succederà nella seconda serata? Sanremo Bookmaker: su quale cantante si punta maggiormente? L'ultima cantante a vincere il Festival di Sanremo è stata Arisa nel 2014, per un podio tutto al femminile bisogna tornare però a dieci anni fa, quando trionfò Emma davanti ad Arisa e Noemi.

