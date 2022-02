Sangiovanni | ecco il testo della canzone “Farfalle” a Sanremo 2022

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Questa serasi esibirà con “” (Sugar) a, primo singolo dell’album di inediti “Cadere Volare”, in uscita l’8 aprile e dal 2 febbraio disponibile in pre save e pre order su tutti gli store.il: in gara conHai una casa un po’ piccolaSembra fatta per teÈ diventata la nostraDa quando hai appiccicatoTutti i momentiChe hai passato con meSopra il frigoriferoC’è la mia facciaE mi fa ridereChe sono da tutte le partiGirando gli angoli di questo mondoNon posso trovarmi in un luogo miglioreSe non tra le tue bracciaIn mezzo a tutte le luciNoi siamo gli uniciCon le tapparelle chiuseE non l’ho detto a nessunoChe ho ...