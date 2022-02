Roma, fuga di gas in una scuola elementare: edificio evacuato (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Sono stati attimi di paura quelli vissuti questa mattina, intorno alle 11.30, in via Sforza, all’altezza del civico 2. Qui, infatti, in una scuola elementare si è verificata una fuga di gas: l’edificio, quindi, è stato temporaneamente evacuato e la strada è stata chiusa per mettere in sicurezza tutti gli studenti. Fortunatamente, il ‘problema’ è rientrato subito: è intervenuta una ditta incaricata e, al termine dell’intervento, tutto è ritornato alla normalità. Gli alunni, su disposizione dei Vigili del Fuoco, sono stati fatti rientrare in classe. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale del gruppo I Centro Ex Trevi per la gestione della viabilità. Scuole evacuate a Roma Quello delle 11.30 non è stato l’unico intervento. Questa mattina, infatti, dalle 9 circa la Sala Operativa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Sono stati attimi di paura quelli vissuti questa mattina, intorno alle 11.30, in via Sforza, all’altezza del civico 2. Qui, infatti, in unasi è verificata unadi gas: l’, quindi, è stato temporaneamentee la strada è stata chiusa per mettere in sicurezza tutti gli studenti. Fortunatamente, il ‘problema’ è rientrato subito: è intervenuta una ditta incaricata e, al termine dell’intervento, tutto è ritornato alla normalità. Gli alunni, su disposizione dei Vigili del Fuoco, sono stati fatti rientrare in classe. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale del gruppo I Centro Ex Trevi per la gestione della viabilità. Scuole evacuate aQuello delle 11.30 non è stato l’unico intervento. Questa mattina, infatti, dalle 9 circa la Sala Operativa ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, fuga di gas in una scuola elementare: edificio evacuato - DomenicoViglio2 : @MilanUntoldStor Lo vidi dal vivo la prima volta a Roma Dopo una fuga in contropiede per Di Bartolomei fu quasi uno… - canaledieci : Roma, tre ragazzi reagiscono e mettono in fuga la gang della mala movida - Pollicino_Roma : RT @MarcoRizzoPC: CANADA chiama ITALIA. Il nostro Paese vive una crisi democratica. Censura sistematica di ogni notizia “scomoda”. In Canad… - ringoringhetto : Roma, rapina due supermercati: arrestato tenta la fuga e si frattura il bacino lanciandosi dalla finestra -