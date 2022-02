Perquisizione Improvvisa a Casa di Giuseppe Conte!

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) La Guardia di Finanza ha fatto visita all’ex PremierConte, per delle indagini in corso, effettuando unaindel Leader di Movimento 5 Stelle. Ecco le ultime novità! Una notizia sorprendente lanciata dal Domani. La Guardia Di Finanza infatti si è recata adel Leader del Movimento 5 StelleConte. Le indagini sono guidate dalla procura di Roma. Lo svolgimento dellanella dimora di Conte La Guardia di Finanza è andata adiConte, attenendosi all’ordine partito dalla procura di Roma. Tale notizia è stata svelata dal Domani, facendo ovviamente il giro del web in un lasso di tempo alquanto breve. Effettivamente laè avvenuta realmente, ma non ora bensì qualche ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Perquisizione Improvvisa

ciociariaoggi.it

Arresti in flagranza dopo una, magari in auto o a casa, ma anche ordinanze di custodia a sgominare le grandi organizzazioni cui viene contestato il reato associativo.Poi la mortedella madre l'ha segnato, qualcosa si è rotto. A causa di problemi con il ... "E non c'erano nemmeno ragioni per disporre unanella sua abitazione" prosegue il ...L’inchiesta della Procura ha visto in azione all’alba di ieri vari comandi dei carabinieri e unità cinofile. Indagine su cui vige il massimo riserbo ...