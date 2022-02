"Non rispetta i nostri valori": Whoopi Goldberg sospesa per le frasi su razza e Olocausto (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Goldberg aveva affermato che l'Olocausto non era una questione razziale ma di disumanità. L'emittente ha sospeso l'attrice per 15 giorni Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 2 febbraio 2022)aveva affermato che l'Olocausto non era una questione razziale ma di disumanità. L'emittente ha sospeso l'attrice per 15 giorni

Advertising

Greenpeace_ITA : #Sanremo2022 @noemiofficial noi ti amiamo e lo sai! Cambiamo titolo a #TiAmoNonLoSoDire, ma solo perché chi non ris… - fanpage : 'Noi per tutelare gli italiani vi renderemo la vita difficile come stiamo facendo perché il non vaccinato e chi non… - giobi_IT : @sepi1507 @Mariang47614228 Sono quelli senza greenpass i veri bannati,la maggioranza lo ha, non rimane che resister… - davidemonge : @EcciseM In genere sono sospettoso e attento verso chi non li ama. Sicuramente mi fido di chi li rispetta. Poi dip… - Paolo52364232 : @Gigadesires Solo che accade che invece la nostra colf che ha regolarmente completato ciclo vaccinale e vuole lavor… -