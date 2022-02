MotoGP | Jorge Martin punta in alto | Voglio la top 4 mondiale - News

Advertising

matteopittaccio : #MotoGP | @JohannZarco1 e @88jorgemartin svelano la nuova #Ducati @pramacracing - matteopittaccio : RT @LiveGPit: #MotoGP | Johann #Zarco e Jorge #Martín svelano la nuova #Ducati #Pramac ?? A cura di @matteopittaccio - LiveGPit : #MotoGP | Johann #Zarco e Jorge #Martín svelano la nuova #Ducati #Pramac ?? A cura di @matteopittaccio - DucatistiIntegr : Presentato ufficialmente anche il @pramacracing di #Motogp con Johann Zarco e Jorge Martin #ducati… - RaiSport : ?? Presentata la #DucatiPramac Svelata la livrea della #GP22, la nuova moto di Johann #Zarco e Jorge #Martin -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Jorge

Mezz'ora scarsa per svelare la livrea delle Ducati Desmosedici diMartin , Rookie of the Year 2021, e Johann Zarco , Best Independent Rider del 2021. La presentazione Guarda anche:...... battendo Enea Bastianini, e quest'annoMartin avrà molti occhi puntati su di lui. ... Guarda anche: Pramac Racing svela le DesmosediciGP di Martin e Zarco Il 2021 gli ha lasciato un ...Vogliamo riconfermarci tra le squadre più competitive delle MotoGP. L’anno scorso con Johann e Jorge abbiamo fatto cose incredibili, ora vogliamo alzare ancora l’asticella e lottare in ogni gara per ...Pramac Racing have retained Johann Zarco and 2021 rookie sensation Jorge Martin for the upcoming season. Last season was a great year for the satellite Ducati team, with Martin securing both his and ...