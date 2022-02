Advertising

TV7Benevento : Migranti: Magi, 'basta accordi con Libia e commissione inchiesta' - -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Magi

Il Sannio Quotidiano

Abbiamo storie differenti, diversi ostacoli lungo la strada, ma anche i reche seguivano la ... spiega padre Nikodemus Schnabel, vicario patriarcale per la pastorale deie rifugiati in ...*** Sostegno del Santo Padre alle Filippine e aibloccati tra Polonia e Bielorussia A seguito del tifone Rai che ha raggiunto con ... Sala stampa della Santa Sede Tweet - "Come i, venuti ...Lo afferma il deputato e presidente di Più Europa Riccardo Magi. "È ora di mettere fine agli accordi e di istituire una commissione parlamentare d'inchiesta approvando la proposta di legge a mia prima ...La Paz (Agenzia Fides) - Caritas Bolivia ha rinnovato il suo impegno a lavorare per i migranti nel 2022 firmando nuovi Accordi con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) e co ...