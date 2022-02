“Messaggi aberranti”: Nathalie Caldonazzo nella bufera, chiesto l’intervento degli autori (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La gieffina Nathalie Caldonazzo è finita nell’occhio del ciclone a causa di alcune sue dichiarazioni: il pubblico è in rivolta sui social La gieffina Nathalie Caldonazzo (screenshot Twitter)Nathalie Caldonazzo è senza alcun dubbio un personaggio molto forte di questa edizione del Grande Fratello Vip. La showgirl è al centro di numerose dinamiche ma anche di pesanti accuse soprattutto da parte dei telespettatori. Nel dettaglio la gieffina sembrerebbe essere troppo concentrata sulla questione cibo tanto da lasciarsi andare anche a degli sconsiderati consigli alimentari. Parole che non solo hanno scatenato il pubblico sui social ma che sembrerebbero avere i loro effetti negativi su Jessica Selassié e soprattutto Sophie Codegoni. Una situazione che ha spinto gli utenti dei ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La gieffinaè finita nell’occhio del ciclone a causa di alcune sue dichiarazioni: il pubblico è in rivolta sui social La gieffina(screenshot Twitter)è senza alcun dubbio un personaggio molto forte di questa edizione del Grande Fratello Vip. La showgirl è al centro di numerose dinamiche ma anche di pesanti accuse soprattutto da parte dei telespettatori. Nel dettaglio la gieffina sembrerebbe essere troppo concentrata sulla questione cibo tanto da lasciarsi andare anche asconsiderati consigli alimentari. Parole che non solo hanno scatenato il pubblico sui social ma che sembrerebbero avere i loro effetti negativi su Jessica Selassié e soprattutto Sophie Codegoni. Una situazione che ha spinto gli utenti dei ...

