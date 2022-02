Marcell Jacobs ufficializza il programma indoor: 4 gare prima dei Mondiali. “Voglio diventare Campione Italiano” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Marcell Jacobs ha ufficializzato in maniera definitiva quale sarà il suo programma per le gare indoor nel corso del mese appena incominciato. Il Campione Olimpico dei 100 metri tornerà in pista a distanza di sei mesi dall’apoteosi di Tokyo e si cimenterà sui 60 metri. L’esordio è atteso per il 4 febbraio all’ISTAF indoor Tour di Berlino: batteria ed eventuale finale per l’azzurro, che scalderà la gamba alla Mercedes Benz Arena della capitale tedesca proprio come lo scorso anno (atteso il duello col padrone di casa Kevin Kranz, battuto agli Europei 2021). Successivamente Marcell Jacobs correrà a Lodz (Polonia, 11 febbraio), a Lievin (Francia, 17 febbraio) e ai Campionati Italiani Assoluti (Ancona, 26-27 febbraio). La ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 febbraio 2022)hato in maniera definitiva quale sarà il suoper lenel corso del mese appena incominciato. IlOlimpico dei 100 metri tornerà in pista a distanza di sei mesi dall’apoteosi di Tokyo e si cimenterà sui 60 metri. L’esordio è atteso per il 4 febbraio all’ISTAFTour di Berlino: batteria ed eventuale finale per l’azzurro, che scalderà la gamba alla Mercedes Benz Arena della capitale tedesca proprio come lo scorso anno (atteso il duello col padrone di casa Kevin Kranz, battuto agli Europei 2021). Successivamentecorrerà a Lodz (Polonia, 11 febbraio), a Lievin (Francia, 17 febbraio) e ai Campionati Italiani Assoluti (Ancona, 26-27 febbraio). La ...

Advertising

Corriere : Jacobs: «Sono l'uomo da battere e sono felice. Senza dente del giudizio corro più veloce» - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Jacobs: «Sono l'uomo da battere e sono felice. Senza dente del giudizio corro più veloce» - crazylongjumper : ?? Intervista al @Corriere, in edicola oggi ?? ?? @GaiaPic - GaiaPic : Veloce, sereno, un dente in meno e qualche tatuaggio in più: 182 giorni dopo la lucida follia di @Tokyo2020, il cam… - Italia_Notizie : Marcell Jacobs: «Sono l'uomo da battere: ne sono felice. Tra mangiare e essere mangiato, io mangio» -