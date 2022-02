M5s, lo scontro Conte-Di Maio al centro della riunione dei senatori: «Si confrontino in assemblea, non in streaming» (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Nessun processo davanti agli iscritti del M5s ma un confronto in un assemblea congiunta di deputati e senatori. Nella guerra fra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio intervengono in tarda serata i senatori grillini. Al termine di una riunione a Palazzo Madama filtra questa proposta: il luogo del chiarimento fra l’ex premier e il ministro degli esteri dovrà essere l’assemblea dei parlamentari e non, come vuole Conte, un evento in streaming aperto a tutti gli iscritti del Movimento. La differenza è sostanziale. L’ex premier punterebbe a sfruttare la base grillina per delegittimare Di Maio. Al contrario, il ministro non ha intenzione di finire sotto processo della rete. Dettaglio non da poco: i ... Leggi su open.online (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Nessun processo davanti agli iscritti del M5s ma un confronto in uncongiunta di deputati e. Nella guerra fra Giuseppee Luigi Diintervengono in tarda serata igrillini. Al termine di unaa Palazzo Madama filtra questa proposta: il luogo del chiarimento fra l’ex premier e il ministro degli esteri dovrà essere l’dei parlamentari e non, come vuole, un evento inaperto a tutti gli iscritti del Movimento. La differenza è sostanziale. L’ex premier punterebbe a sfruttare la base grillina per delegittimare Di. Al contrario, il ministro non ha intenzione di finire sotto processorete. Dettaglio non da poco: i ...

