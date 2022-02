LIVE Slittino | Olimpiadi Pechino 2022 in DIRETTA | prime prove per Dominik Fischnaller | si studia la pista

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari, Tv e streaming della prima prova della gara maschile a– Calendarioai Giochi olimpici di– I convocati dell’Italia perBuongiorno e benvenuti alladella prima giornata didi singolo maschile dei Giochi Olimpici invernali di. L’attesa e tanta e, ovviamente, gli atleti vogliono testarsi sul ghiaccio asiatico per iniziare are le linee giuste da attaccare nelle giornate più importanti dell’anno, quelle che assegnano il titolo a Cinque Cerchi. In programma oggi le...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Slittino

OA Sport

... ie le cronache per non perdervi davvero nulla. IL PROGRAMMA COMPLETO GIORNO PER GIORNO DOVE ... Canada - Germania) Ore 14:30 "team relay... ie le cronache per non perdervi davvero nulla. IL PROGRAMMA COMPLETO GIORNO PER GIORNO DOVE ... Danimarca - Canada, Usa - Russia, Norvegia - Svizzera, Cina - Svezia) Ore 13:20 "maschile ...Mercoledì 2 febbraio inizieranno le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Non si assegneranno medaglie in questa giornata che precede la Cerimonia d'Apertura, in programma venerdì 4 febbraio. Ci sarà s ...Come sempre gli sport da budello saranno grandi protagonisti ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Sul tracciato di Yanqing, infatti, lo slittino sarà pronto a regalarci le solite grandi emozi ...