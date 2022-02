“La malattia non è una catastrofe di cui vergognarsi”, il potente post di Michela Murgia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La scrittrice, blogger, drammaturga e critica letteraria Michela Murgia, 49 anni, ha condiviso sui social il suo stato di salute, dichiarando di aver iniziato l’anno in terapia intensiva. Con un post condiviso su Facebook e su Instagram, Michela Murgia, autrice di Accabadora (con cui ha vinto i premi Campiello, Dessì e SuperMondello) e dei bestseller Morgana (2019), Istruzioni per diventare fascisti (2018) e Stai Zitta (2021), ha voluto coinvolgere nella sfera privata della sua vita i suoi numerosi fan, dichiarando di trovarsi attualmente in terapia intensiva per curare la sua malattia. Michela Murgia ha scritto quanto sia stato incoraggiante per lei leggere i commenti dei suoi followers, che sono rimasti delusi dalla cancellazione delle sue date e ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La scrittrice, blogger, drammaturga e critica letteraria, 49 anni, ha condiviso sui social il suo stato di salute, dichiarando di aver iniziato l’anno in terapia intensiva. Con uncondiviso su Facebook e su Instagram,, autrice di Accabadora (con cui ha vinto i premi Campiello, Dessì e SuperMondello) e dei bestseller Morgana (2019), Istruzioni per diventare fascisti (2018) e Stai Zitta (2021), ha voluto coinvolgere nella sfera privata della sua vita i suoi numerosi fan, dichiarando di trovarsi attualmente in terapia intensiva per curare la suaha scritto quanto sia stato incoraggiante per lei leggere i commenti dei suoi followers, che sono rimasti delusi dalla cancellazione delle sue date e ...

