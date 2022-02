“Ho incontrato la mia ex fidanzata” Manuel Bortuzzo | bomba dopo il GF Vip | “Ora mi è tutto chiaro”

(Di mercoledì 2 febbraio 2022)è stato uno dei concorrenti più amati al ‘GF Vip’ e probabilmente avrebbe potuto essere molto competitivo per la vittoria finale. Purtroppo però i problemi fisici gli hanno impedito di continuare l’avventura nel reality show e si è quindi ritirato, promettendo comunque grande amore a Lulù Selassié, con la quale si vedràla fine della trasmissione. Ma ora il nuotatore si è lasciato andare ad una considerazione significativa, che ha riferito a ‘CasaChi’ in un’intervista. Intanto,sta continuando a mandarle messaggi e compiere gesti per lei, come il tatuaggio che le ha dedicato. Un bellissimo e importante gesto d’amore: “Ho tatuato il 22 che è per la canzone di Ultimo ’22 settembre’, è la canzone mia e di Lulù, racchiude un po’ tante cose, anche il primo giorno che ...

Advertising

britshtrsure : RT @scorpixne: Sei una delle persone migliori che ho incontrato ultimamente e mi sento fottutamente fortunato ad averti nella mia vita. Non… - _Barbara_04 : Ok bando all'amarezza. È la mia storia, la nostra storia. E continuerò a raccontarla. Continuerò a ricordare i mome… - scorpixne : Sei una delle persone migliori che ho incontrato ultimamente e mi sento fottutamente fortunato ad averti nella mia… - leone52641 : RT @manuia66: Mentre uscivo per andare al lavoro ho incontrato il mio vicino che mi ha augurato il buon lavoro dicendomi....: 'Beata te ...… - PkSpecial : Fun fact mia nonna ha incontrato la madre di Fiorello qualche anno fa #Sanremo2022 -

Ultime Notizie dalla rete : incontrato mia

IL GIORNO

... Ho finalmente comprato una casa tuttaa Roma. Sono arrivata in questa città 12 anni fa, con un ... con dietro tre vestiti in croce, che stava andando a fare un provino e che alla fine ha...Abbiamola regista ( Ritratto della giovane in fiamme, Lavita da zucchina, Diamante nero ) in occasione della premiere del film ad Alice nella Città .SULMONA – “La difesa dei tribunali di Sulmona, Avezzano, Lanciano e Vasto è sempre stata una mia priorità. In continuità con questo mio impegno, ieri ho partecipato all’incontro tra il Ministro della ...Al momento è l’unica candidata Sindaco ufficiale a Cerveteri. Lo ha fatto per il centrodestra, per la seconda volta consecutiva, sempre come esponente del centrodestra (non unito?) e come leader di Fr ...