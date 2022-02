Firenze, giro internazionale di droga sgominato dalla Guardia di Finanza (Di mercoledì 2 febbraio 2022) E' scattato all'alba il blitz della Guardia di Finanza di Firenze e del Servizio Centrale Investigazioni Criminalità Organizzata delle Fiamme Gialle per eseguire l'ordinanza emessa dal Gip del ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 2 febbraio 2022) E' scattato all'alba il blitz delladidie del Servizio Centrale Investigazioni Criminalità Organizzata delle Fiamme Gialle per eseguire l'ordinanza emessa dal Gip del ...

Cocaina dall'Olanda e dal Belgio, nove arresti. Sequestrate aziende a Firenze e Prato Il giro di cocaina coinvolge l'Olanda e il Belgio: da lì arrivava la droga da vendere in Italia. I proventi del traffico sarebbero poi stati reimpiegati in due aziende di Firenze e Prato, intestate ...

Episodio di antisemitismo a Firenze: tredicenne finisce nel mirino dei bulli perché ebreo Luce Drusilla Foer, chi è la prima conduttrice 'en travesti' di Sanremo Dalla giovinezza in giro per il mondo al successo sul web ... attore e pittore formatosi all'Istituto d'arte di Firenze. Un personaggio sui generis che ha cominciato a diventare popolare grazie al web ...

Spacciatori si fingevano forze dell’ordine per derubarne altri: 31 arresti Uno di loro, dal carcere di Lodi, gestiva un giro di spaccio interno al penitenziario con tanto ... recuperati tra le province di Milano, Torino, Savona, Pisa e Firenze, di cui 313 kg scoperti dai ...

