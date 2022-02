(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Pensavamo cheilnelle trattative sullaavrebbe preso un comportamento più serio e meno scomposto. Mi pare che stiano invece addirittura peggiorando. E non era facile". Così Carlosu twitter a proposito del non voto dellain Cdm in dissenso sulle nuove misure

Advertising

TV7Benevento : Covid: Calenda, 'dopo fallimento Colle, Lega continua a peggiorare' - - rotre54 : #GreenpassObbligatorio #GreenPassrafforzato #Greenpass @confundustria @Confindustria #Renzi #Calenda #meloni… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Calenda

La Sicilia

Mi pare che stiano invece addirittura peggiorando. E non era facile”. Così Carlo Calenda su twitter a proposito del non voto della Lega in Cdm in dissenso sulle nuove misure Covid.COMUNICATO UFFICIALE - In seguito alla sospensione di gran parte dell’attività dilettantistica nel mese di gennaio 2022, disposta per l’aggravamento della pandemia da Covid-19, la Lega Nazionale Dilet ...