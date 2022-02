Covid basket | giocatore positivo nella squadra del Gevi Napoli

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Undelladipartenopea è risultatoal, già entrato in quarantena . A renderlo noto è la società "". " In seguito ai tamponi effettuati nell'ambito ...

Un giocatore della squadra dipartenopea è risultato positivo al, già entrato in quarantena . A renderlo noto è la società " Gevi Napoli ". " In seguito ai tamponi effettuati nell'ambito dei controlli previsti durante ...... per la dodicesima giornata del girone B della Eurocup 2021 - 2022 di, ormai giunta a due ... va riconosciuto pure che Venezia ha ben due partite da recuperare a causa dei rinvii per il, di ...Napoli, 2 febbraio 2022 - Un giocatore della squadra di basket partenopea è risultato positivo al Covid, già entrato in quarantena. A renderlo noto è la società “Gevi Napoli”. “In seguito ai tamponi ...La GeVi Basket Napoli comunica il riscontro di un nuovo positivo al Covid-19 all'interno del gruppo squadra: è già in isolamento.