Chiarimenti sul bonus asilo nido 2022 da INPS dopo l'assegno unico (Di mercoledì 2 febbraio 2022) C'è grande incertezza in questi giorni a proposito del bonus asilo nido 2022 in arrivo da INPS, considerando il fatto che l'arrivo sulla scena dell'assegno unico ha creato più di un dubbio a coloro che sulla carta possono beneficiare delle due agevolazioni. In realtà, non c'è tanto da aggiungere rispetto a quanto riportato la scorsa settimana, in quanto la misura in questione sarà tra le poche a restare in piedi quest'anno. Insomma, una buona notizia per chi si è posto domande in merito tra fine gennaio ed inizio febbraio. Cosa c'è da sapere sul bonus asilo nido 2022 da INPS: coesistenza con assegno unico La questione, dunque, è più semplice di quanto si possa ...

