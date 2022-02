Checco Zalone nei panni di un virologo che spera che la pandemia non finisca | VIDEO (Di giovedì 3 febbraio 2022) Un medico di Cellino San Marco di Puglia, dal nome “Oronzo Carrisi”, è in realtà Checco Zalone, che si improvvisa virologo sul palco dell’Ariston. “Ho un agente come tutti i virologi. Albano mi ha rovinato l’esistenza, mi ha oscurato l’esistenza. Sulla targhetta avevo scritto ‘Dottor cugino di Albano’, oggi lui è il cugino del virologo Oronzo”. “Prima stavo sotto il podologo e poco sopra l’estetista, a Natale nemmeno. Ora ho il mio riscatto. Vorrei dirlo a tutti i giovani che intraprendono carriere come i vulcanologi o i tornadologi: non vi preoccupate, prima o poi Fabio Fazio vi chiama pure a voi. Come diceva Andy Wharol ‘quindici minuti di catastrofe capitano sempre’. Stavo per abbandonare la virologia, poi è arrivato questo virus e mi ha salvato la vita”. Zalone bacia un tampone dicendo: “Il primo ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Un medico di Cellino San Marco di Puglia, dal nome “Oronzo Carrisi”, è in realtà, che si improvvisasul palco dell’Ariston. “Ho un agente come tutti i virologi. Albano mi ha rovinato l’esistenza, mi ha oscurato l’esistenza. Sulla targhetta avevo scritto ‘Dottor cugino di Albano’, oggi lui è il cugino delOronzo”. “Prima stavo sotto il podologo e poco sopra l’estetista, a Natale nemmeno. Ora ho il mio riscatto. Vorrei dirlo a tutti i giovani che intraprendono carriere come i vulcanologi o i tornadologi: non vi preoccupate, prima o poi Fabio Fazio vi chiama pure a voi. Come diceva Andy Wharol ‘quindici minuti di catastrofe capitano sempre’. Stavo per abbandonare la virologia, poi è arrivato questo virus e mi ha salvato la vita”.bacia un tampone dicendo: “Il primo ...

