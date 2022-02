Casa Sanremo presenta Vittorio De Scalzi con Massimo Cotto e Marco Rettani

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 2 febbraio 2022)– Vittorio Dein un incontro evento per la presentazione del cofanetto che contiene 2 cd e un dvd con il libro “UNA VOLTA SUONAVO NEI NEW TROLLS” ail 3 febbraio alle 17. Conduce Savino Zaba. Vittorio De Scalzi ha di recente ricevuto, sempre ain occasione della 44a edizione della rassegna dedicata alla canzone d’Autore al Teatro Ariston, il Premio Tenco Artista 2021 con questa motivazione: Polistrumentista, cantante e compositore, con il repertorio del gruppo dei New Trolls ha saputo intrecciare la ricerca sulla musica tradizionale genovese con la poesia e il rock progressivo, contribuendo a costruire il patrimonio culturale della sua città e ad innovare quello nazionale. Con i New Trolls, nelle ...